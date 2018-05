Molea a Salotto blu: "Io sindaco? Non ce ne sono le condizioni"

Bruno Molea, presidente mondiale di Csit, una delle associazioni che tutelano lo sport amatoriale, è stato ospite della trasmissione Salotto Blu di Mario Russomanno, in onda su Videoregione. Deputato nella passata legislatura, eletto inizialmente per Scelta Civica, negli ultimi mesi a Forlì si è fatto riferimento a lui come possibile candidatura di prestigio indicata dal Pd per la carica di primo cittadino. Rispondendo ad una domanda del conduttore, Molea ha affermato che "Forlì è città importante che necessita, a mio avviso, di una vasta convergenza di forze politiche, economiche e sociali che ne progettino il futuro. Solo in una ipotesi del genere, che al momento non reputo realistica, vedrei plausibile un mio coinvolgimento diretto". La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 23 e 15.