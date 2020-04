Buoni spesa, il Pd attacca: "Pasticcio del Comune sui quartieri"

Nei giorni scorsi, l’amministrazione ha richiesto ai Comitati di Quartiere di mettere a disposizione del "fondo Buono Spesa" le risorse a loro destinate per il 2020 (circa 700 euro per ogni quartiere). "Un’azione che non ha visto alcun coinvolgimento preventivo dei soggetti interessati - attaccano dal gruppo consiliare del Pd -. Crediamo che non sia corretto richiedere sforzi economici ai Quartieri che, pur non facendo mai mancare il loro apporto alla comunità, come recentemente avvenuto per la distribuzione delle mascherine, dispongono di risorse limitatissime per svolgere la loro fondamentale attività sul territorio".

"Stupisce, inoltre, che l’amministrazione abbia necessità di “fare cassa” con i Quartieri, composti da persone che operano esclusivamente su base volontaria, quando solo qualche mese fa non si è badato a spese per luminarie natalizie e addobbo di tutti i campanili della città - continuano dal Pd -. Inoltre, dei 622mila euro erogati dal Governo al Comune per i buoni spesa, ne risultano ancora disponibili 400mila (mentre non si conoscono i dati dei contributori al conto corrente aperto dal Comune per ricevere donazioni), ragion per cui la richiesta del Comune appare del tutto ingiustificata".

"Quello del Comune è stato un vero pasticcio - concludono i consiglieri Dem - che sottende scarse capacità di coinvolgimento dal basso e progettazione da parte dell’Amministrazione, a cui suggeriamo di coinvolgere Consiglio comunale e Quartieri stessi, anche tramite un’apposita commissione bilancio, per valutare una diversa forma di integrazione del fondo buoni spesa, ad esempio prevedendo l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione che sarà approvato a breve con il rendiconto consuntivo".