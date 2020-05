Bus e scuole chiuse, Minutillo (FdI) presenta un question time: "Risarcire gli abbonamenti"

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Davide Minutillo, ha presentato un question time "per capire se saranno risarciti da parte di Start Romagna gli abbonamenti dell’autobus per l’anno scolastico 2019-2020". Esterna Minutillo: "Purtroppo molti genitori hanno speso ingenti somme per consentire ai propri figli di fruire del servizio di trasporto pubblico locale per recarsi a scuola e queste somme per i mesi di marzo aprile, maggio e giugno dovranno essere restituite a causa della chiusura per l’emergenza Covid. Siamo sicuri che l’amministrazione si farà portatrice di questa importante battaglia".

