Busta con proiettile a Salvini, Morrone: "Gesto di una violenza miserabile"

Una busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini è stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed è stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l'assenza dell'annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio né sigle di rivendicazione.

Solidarietà a Salvini è stata della Lega Romagna, col sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone che parla di "gesti di una violenza miserabile perché occulta e vigliacca. Il nostro sostegno al ministro dell’Interno e al leader della Lega è totale, come la nostra ammirazione per un uomo coraggioso che non ha timore a esporsi e a mettersi in prima linea per il bene del Paese".