Calderoni: "Forlì Capitale dello Sport e dei Giovani con impianti più competitivi e grandi eventi"

"Sport non è solo attività fisica, ma è anche rispetto delle regole: è FairPlay. Dallo sport i giovani forlivesi imparano e affrontano le prime sfide della loro vita. Il mio sogno è quello di una Forlì sempre più ‘Capitale dello Sport e dei Giovani’". E' quatno dichiara il candidato sindaco del centrosinistra Giorgio Calderoni, evidenziando come "per praticare lo sport sono fondamentali gli impianti sportivi. Forlì ne conta 31, circa 60 palestre e numerosi polisportive".

"Alcune di queste sono messe a bando e necessitano di alcuni interventi di riqualificazione mentre per altri, gestiti dal Comune, come Ginnasio e Palasport di Villa Romiti, voglio trovare soluzioni innovative per una gestione in forma co-partecipata", prosegue. Per Calderoni per quanto riguarda le strutture, non è importante solo mantenere, ma anche rinnovarle "aprendo un dialogo costruttivo con le realtà sportive, e dando la giusta importanza alle Associazioni Dilettantistiche, la vera ossatura dello Sport forlivese".

"Non voglio però dimenticare i grandi eventi sportivi che portano indotto a tutta la città, partendo dalla valorizzazione del Palafiera, proponendo eventi importanti che tocchino tutti gli sport dalla scherma al basket", conclude.