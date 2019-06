Calderoni interviene su "Forlì Sicura": "Conosciuto la correttezza di Marco Ravaioli"

Giorgio Calderoni è intervenuto sulle vicende di “Forlì SiCura” e, in una nota stampa, spiega che “Ho conosciuto Marco Ravaioli in questa complessa campagna elettorale e ne ho apprezzato la correttezza sul piano personale e il costante e coerente richiamo al valore decisivo dei programmi e delle idee per la città. Correttezza e coerenza che ha dimostrato nel prendere le distanze dalle dichiarazioni rese dai delegati della lista “Forlì SiCura” nella conferenza stampa di sabato. Ringrazio, naturalmente i rappresentanti a Forlì di “Italia in Comune”, Gianluigi Giorgetti e Roberta Zoli che hanno espresso il loro appoggio alla mia candidatura".

"Mi auguro - prosegue Calderoni - che altrettanto intendano fare tutte le forze autenticamente democratiche che credono necessaria per Forlì una amministrazione ispirata ai valori di solidarietà, legalità, trasparenza, sostenibilità ambientale, antifascismo e progresso sociale.In questa giornata di Festa della Repubblica, trovo motivo di un rinnovato e rafforzato impegno per il ballottaggio del 9 giugno, nelle parole-guida pronunciate in questa occasione dal nostro Presidente Sergio Mattarella: in Italia serve una “riflessione sul significato profondo del pubblico servire” “perché soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti..”