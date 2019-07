Cambia Forlì, si è riunito il Consiglio Direttivo: alla presidenza Vinicio Pala

La lista civica "Forlì Cambia" si è riunita in assemblea giovedì scorso per rinnovare il Consiglio Direttivo. Hanno partecipato ai lavori Fabio Petrini, Vinicio Pala, Stefano Gagliardi, Emanuele Chiodino, Elisabetta Fratesi, Stefania Monti e Tonino Versari. Al termine dell’assemblea si è riunito il Consiglio Direttivo per la definizione delle cariche sociali: Pala è stato eletto presidente, mentre Petrini vicepresidente. A Gagliardi il ruolo di "rapporti con gli enti pubblici", mentre il tesoriere è Monti. Segretario è Versari. La lista civica "conferma il suo impegno civico non solamente in Consiglio comunale con i suoi 5 consiglieri eletti ma con un forte impegno anche nella città".