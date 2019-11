Campus di Forlì, Nucleo Universitario elegge il presidente: è Simone Mauro

Mercoledì scorso si è svolto negli uffici dell’Utl-Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna in via Bruni 20, il rinnovo presidenziale dell’associazione “Nucleo Universitario”. I conferenti hanno disquisito dei punti cardine delle attività al Campus di Forlì ed ufficializzato il passaggio di testimone dall’uscente Matteo Parisi al neo-presidente, il riminese Simone Mauro. Presente Lorenzo Donato, presidente di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna. Nel fare gli onori di casa, il segretario Ugl Giovani Forlì-Cesena Cristian D’Aiello si è congratulato con l’eletto soffermandosi sulla “costante collaborazione alla crescita della tradizione sindacale italiana tra gli universitari”.

"Sono onorato di essere il nuovo presidente - ha dichiarato Mauro - della realtà che mosse i suoi primi passi con Cristian D'Aiello e Lorenzo Donato nel 2014. Li ringrazio per aver consegnato agli studenti, quel laboratorio sociale e culturale in grado di esprimere il rappresentante del Consiglio di Campus nel 2016 e progettare le fondamenta della consulta universitaria. Altresì, voglio fare una menzione speciale ai precedenti membri del gruppo e all'ex presidente Parisi per il proficuo lavoro nel triennio: l’incarico che oggi ricopro, è frutto di questo particolare attivismo".

"Prolungamento degli orari al Teaching Hub; tutela del decoro e del patrimonio comune; conferenze, dibattiti e confronti. Con la massima franchezza, possiamo considerarci ‘l'altra associazione universitaria’, distinta e a sé stante, per la sua concretezza, per la sua prossimità e per la sua attitudine nel promuovere il miglioramento della vita dello studente e delle strutture ad esso connesse - conclude -. Per cui, chiunque senta di condividere le nostre proposte e intenda collaborare alle iniziative, è il benvenuto. In Nucleo, troverete un gruppo di amici e colleghi che porteranno avanti le loro idee con passione, dedizione, sano pragmatico e responsabilità".