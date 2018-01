Elezioni, ecco tutti i candidati del Movimento 5 Stelle: in corsa anche ex dirigente della Questura

Ci sono tre forlivesi tra i candidati agli uninominali che correranno nelle liste del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna. A sorpresa, per il collegio uninominale cesenate della Camera, c'è il nome dell'ex dirigente della Questura di Forlì-Cesena ed ex capo del Commissariato di Polizia di Imola, Sergio Culiersi. Il suo nome sarà anche sulla schede dei comuni di Civitella, Galeata, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Castrocaro, Dovadola, Rocca San Casciano e Portico. Per il collegio forlivese c'è Annamaria De Bellis. Per il Senato, nel collegio Forlì-Cesena-Ravenna è stato scelto il funzionario del Comune di Forlì Alessandro Ruffilli, colui che aveva denunciato il caso dell’ex hotel Principe.

Ecco tutti i candidati dei 5 Stelle nei collegi uninominali

CAMERA

Imola: Claudio Frati;

Cesena: Sergio Culiersi;

Ravenna: Davide Zanforlini;

Ferrara: Marco Falciano;

San Giovanni in Persiceto: Davide De Matteis;

Bologna Mazzini: Alessandra Carbonaro;

Bologna Casalecchio: Paolo Maria Veronica;

Cento: Vittorio Ferraresi;

Modena: Enrica Toce;

Sassuolo: Michele Dell’Orco;

Scandiano: Rossella Ognibene;

Parma: Mauro Nuzzo;

Fidenza: Fabrizio Savani;

Piacenza: Filippo Ghigini;

Rimini: Giulia Sarti;

Forlì: Annamaria De Bellis;

Reggio Emilia: Maria Edera Spadoni.



SENATO

Rimini: Carla Franchini;

Ravenna-Forlì-Cesena: Alessandro Ruffilli;

Ferrara-Imola-Parte di Bologna: Ezio Roi;

Bologna: Michela Montevecchi;

Modena: Claudio Brandoli;

Ferrara-Modena-Reggio: Maria Laura Mantovani;

Reggio-Parma: Marco Montanari;

Parma-Piacenza: Pierluigi Baronio.