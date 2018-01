Elezioni politiche, tutti i candidati del Pri: a Forlì c'è Luigi Ascanio

Il Partito Repubblicano ha presentato domenica sera, qualche minuto prima della chiusura in corte d’ Appello a Bologna, le proprie liste per le politiche del 4 marzo in tutti i collegi di Camera e Senato dell’Emilia Romagna. Nel collegio uninominale della Camera è candidato a Forlì Luigi Ascanio, già candidato sindaco della città mercuriale nelle elezioni amministrative del 2014 con la lista "Cambia Forlì". Nel collegio plurinominale del Senato i candidati sono Renato Lelli, Isa Canducci, Filippo Babacci e Luisa Babini; mentre per la Camera Paolo Gambi, Jessica Veronica Padalli, Luca Ferrini e Maria Concetta Schitinelli.

Tutti i candidati

SENATO Denominazione del collegio uninominale e comuni del collegio

Emilia-Romagna - 01 Rimini SU081_01 Cesena – Severi Dea Angela

Emilia-Romagna - 02 Ravenna SU081_02 Ravenna - Babini Luisa

Emilia-Romagna - 03 Ferrara SU081_03 Ferrara – Cassanelli Pietro

Emilia-Romagna - 04 Bologna SU081_04 Bologna – Ferri Olindo

SENATO - Denominazione del collegio plurinominale Emilia-Romagna 01

Lelli Renato

Canducci Isa

Babacci Filippo

Babini Luisa

CAMERA uninominale - Regione: Emilia-Romagna - Circoscrizione: Emilia-Romagna

Emilia-Romagna - 02 Cesena CU081_02 Cesena – Rossi Monica

Emilia-Romagna - 03 Ravenna CU081_03 Ravenna – Gambi Paolo

Emilia-Romagna - 15 Rimini CU081_15 Rimini – Sartini Gianluca

Emilia-Romagna - 16 Forlì CU081_16 Forlì – Ascanio Luigi

CAMERA collegio plurinominale - Regione: Emilia-Romagna Circoscrizione: Emilia-Romagna 01

Gambi Paolo

Padilla Jessica Veronica

Ferrini Luca

Schitinelli Maria Concetta