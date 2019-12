Il Movimento 5 Stelle sceglie la propria lista di candidati, ecco chi corre alle 'Regionarie'

Nella giornata di mercoledì gli attivisti del Movimento 5 Stelle iscritti alla piattaforma online Rousseau hanno votato per le 'Regionarie', la votazione online per la scelta dei candidati da presentare per le elezioni regionali del 26 gennaio ed in particolare, per quanto riguarda il nostro territorio, per i 5 nomi da mettere in lista nel collegio di Forlì-Cesena. La votazione arriva dopo la scelta, fatta a livello nazionale, di presentare una propria lista e di correre autonomamente, senza alleanze, anche se a lungo si è parlato di replicare un'alleanza con il Pd come nel governo nazionale o come fatto in Umbria.

Si vota fino alle 19 di mercoledì. Ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere, potendo votare solo per il proprio collegio. Il candidato consigliere arrivato primo nella propria circoscrizione, entrerà a far parte della lista dei candidati alla carica di candidato presidente per la votazione di giovedì, la seconda tornata di “Regionarie” che permetterà di conoscere il candidato presidente che sfiderà Stefano Bonaccini per il centro-sinistra e Lucia Borgonzoni per il centro-destra. Per il territorio di Forlì spiccano i nomi di Simone Benini, consigliere comunale in carica e della precedente amministrazione, ed Alessandro Ruffilli, candidato nel collegio uninominale di Forlì per il Senato alle elezioni Politiche dello scorso anno.

Dei circa 120 aspiranti consiglieri regionali pentastellati 18 sono della provincia di Forlì-Cesena, una di quelle che ha espresso il maggior numero di candidature. Questi i candidati: Simone Benini, 49 anni di Forlì; Jessica Amadio, 38 anni di Cesenatico; Damiana Mirto, 41 anni di Gambettola; Claudia Ceccaroni, 61 anni Roncofreddo; Sergio Basti, 45 anni di Cesena; Aureliano Maestri, 49 anni di Cesena; Alfredo Bonetti, 46 anni di Gambettola; Alessandro Ruffilli, 53 anni di Forlì; Marco Rossi, 44 anni di Cesena; Marco Pascali, 60 anni di Cesena; Davide Grossi, 55 anni di Bertinoro; Cristiano Casadei, 40 anni di Cesena; Elisa Bonavita, 48 anni di Forlimpopoli; Paolo Pasini, 39 anni di Cesena; Imerio Amadei, 45 anni di Cesenatico; Luca Dimasi, 34 anni di Meldola; Fabio Zanchini, 38 anni di Cesena e Giampaolo Maraldi, 55 anni di Cesena.