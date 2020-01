Candidatura a Capitale della Cultura, Potere al Popolo: "Il Pd fa volare aerei inesistenti"

"Unione dei Comuni candidata a Capitale della cultura ? Sembrerebbe una barzelletta se non ci fosse da piangere. È il solito modus operandi del Partito Democratico, di pennellare d'oro ciò che in realtà è fallimentare e far passare per "una grandissima possibilità" un esperimento mal riuscito e addirittura contestato da chi ne ha subito malamente le conseguenze. Ma si sa che in Campagna Elettorale il Pd fa volare aerei inesistenti, sposta carceri nel nulla, riabilita Fabbriche in chiusura e soprattutto fa camminare Lazzaro".E' quanto si legge in una nota di Potere al Popolo Forlì sulla candidatura dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese a capitale della cultura per il 2021.

"Perché è ormai risaputo che l'Unione dei Comuni non cammina neppure e molti vogliono abbandonarla, Forlì in primis - prosegue la nota -. Fra i comuni che resteranno nell'Unione vi è ben poca chiarezza per il futuro, tutto da costruire e progettare con grande difficoltà. È noto a tutti quelli presenti all'ultimo consiglio dell'unione che Forlì attenderà i 2 anni previsti per l'uscita, ma se fosse stato possibile lo strappo sarebbe stato più netto e repentino. Questo il segretario del Pd Valbonesi probabilmente lo ignora perché in consiglio non lo si è mai visto. Dimostrando lo stesso menefreghismo per i 185.000 cittadini che la compongono, al pari del sindaco Zattini pronto a liquidarla" dicono dal partito di sinistra".



"L'unione in realtà è sempre funzionata poco, hanno sempre prevalso divisioni e campanilismi. I bilanci sono un campo minato sul quale è difficile districarsi soprattutto alla voce "dipendenti". Dipendenti che nel mese di novembre avevano proclamato lo stato di agitazione e scioperato per evidenti difficoltà organizzative e gestionali con perdite economiche per la mancata applicazione degli istituti contrattuali, mancati riconoscimenti di carriera, mancate assunzioni, mancati investimenti economici in mezzi e strumentazione, mancata progettualità organizzativa. Davvero un bel quadretto nel quale la candidatura a "Capitale della Cultura" risulta solo l'ennesima inutile strumentalizzazione dell'ennesima Campagna elettorale di un Pd ormai incapace di dare risposte alle vere problematiche dei cittadini", si conclude la nota di Potere al Popolo Forlì.