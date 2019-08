Caos in Forza Italia, Bartolini nel mirino: "Sta con Berlusconi o segue Toti?"

Nella frantumazione di Forza Italia qual è la posizione di Luca Bartolini, commissario provinciale del partito berlusconiano? Lo chiede uno degli aderenti storici di Forza Italia, Daniele La Bruna, coordinatore provinciale di "Seniores". Dice La Bruna: "Ringrazio il commissario comunale di Forza Italia Fabrizio Ragni, che giovedì sera nella concomitanza del direttivo comunale ha risposto alla mia domanda scritta di qualche giorno fa, comprendendo che era tutt’altro che provocatoria, ma assolutamente necessaria a farci sapere se fosse lui, ancora un uomo di Forza Italia oppure no. Manca ancora la doverosa risposta del commissario provinciale Luca Bartolini, essendo lui stato incaricato dal On. Galeazzo Bignami, necessita alla comunità di Forza Italia della provincia di Forlì–Cesena sapere se intende seguire le scelte antagoniste di chi l’ha incaricato o se rimane un fede sostenitore di Forza Italia". Bignami, secondo indiscrezioni, sarebbe intenzionato a seguire "Cambiamo" di Toti. "Quanto chiedo può apparire una provocazione, me è assolutamente necessario sapere con chi, ma non solo, di chi ci si può fidare e si può collaborare con la stessa armonia che da sempre ci ha uniti fino a questo difficile momento all’interno del nostro partito", conclude La Bruna.