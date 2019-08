Caos in Forza Italia, Ragni: "Chi va con Toti è fuori, nessuna defezione a Forlì"

“Il coordinamento comunale di Forza Italia a Forlì è solidamente ancorato ai valori profondi in cui crediamo ed alle finalità che da sempre hanno ispirato l’azione di una forza politica moderata che nelle idee coniuga l’efficienza con l’equità, la meritocrazia con la solidarietà sociale, la giustizia e la libertà, l’orgoglio di lavorare per un Paese dalle solide radici e che vorremmo diverso e migliore. Nessuna fuga verso altri progetti divisivi, velleitari o subalterni verso altre forze politiche del centrodestra” : afferma in una nota il coordinatore comunale di Forza Italia Forlì, Fabrizio Ragni, all’indomani della periodica convocazione del coordinamento comunale di Forza Italia a Forlì e nelle stesse ore in cui a livello nazionale Giovanni Toti presentava logo e finalità dell’associazione ‘Cambiamo’.

“Concordiamo con la linea indicata dal Coordinamento nazionale di presidenza di Forza Italia che chi aderirà a progetti politici alternativi e concorrenti a Forza Italia si troverà in condizioni di totale incompatibilità e inconciliabilità con la nostra iniziativa politica e dunque sarà espulso da Forza Italia. A Forlì il nostro partito ha ottenuto il miglior risultato elettorale su scala regionale e il 7% che abbiamo portato in dote all’alleanza, pur in una contingenza generale di flessione di Forza Italia, è stato decisivo per garantire il dialogo con quella parte dell’elettorato moderato, laico e liberale che ha contribuito con il suo voto ad interrompere il malgoverno della sinistra nel nostro Comune": aggiunge Ragni.

“A Forlì si avvicinano sempre facce nuove al coordinamento comunale di Forza Italia e il nostro partito viene riconosciuto come l’unica casa di chi crede nella grande forza dei moderati italiani. E’ la casa di chi antepone l’amore all’odio, di chi non coltiva l’invidia e la maldicenza, di tutti coloro che all’egoismo e ai piccoli, talvolta meschini, interessi personali antepongono sempre il bene comune, per dirla con il nostro presidente Berlusconi”: aggiunge il coordinatore comunale di Forza Italia Forlì, Fabrizio Ragni, che venerdì sera ha raccolto il sostegno compatto dei vice coordinatori Raffaele Acri, Cristian Gimelli e Elisa Petroni, e della responsabile dipartimenti Laura Canestrini.

Dopo l’ultima tornata amministrativa, il coordinamento comunale di Forza Italia ha attivato a Forlì gruppi di lavoro, si sta interfacciando con sindaco ed assessori su tempi importanti come: i rifiuti, le opere pubbliche, il welfare , il recupero dei beni culturali, il sostegno alle imprese e sta mettendo in cantiere iniziative politiche pubbliche. “Un’attività intensa e disinteressata, ispirata al bene comune e che non si fermerà nemmeno di fronte a chi con propositi piccoli e meschini , disconoscendo ruoli e progetti all’interno del partito, dovesse inseguire propositi divisivi o distruttivi , sarebbero i primi per coerenza e da statuto a dover abbandonare Forza Italia”: con conclude il coordinatore comunale di Forza Italia Forlì, Fabrizio Ragni.