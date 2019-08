Caos in Forza Italia, Vietina: "Con Berlusconi alla guida è l'unico partito che può risolvere i problemi"

"In queste ore si leggono sulla stampa anticipazioni su possibili fuoriuscite da Forza Italia che avverrebbero anche in Emilia Romagna. Anche per questo voglio affermare con certezza che io sono e sempre resterò in Forza Italia. Ho l’onore di essere una parlamentare del gruppo di Forza Italia Berlusconi Presidente e non tradirò mai il mandato che ci hanno dato i nostri elettori. Con la Presidente del gruppo della Camera Maria Stella Gelmini e i colleghi e amici parlamentari continuerò a difendere i nostri valori moderati, cattolici e liberali. Esattamente come faccio da riconfermato Sindaco nel mio Comune e nel mio territorio. Sono convinta che con la guida di Silvio Berlusconi Forza Italia è l’unica forza politica che può produrre le giuste soluzioni che servono al nostro Paese". Questa la dichiarazione di Simona Vietina, parlamentare romagnola di Forza Italia e sindaco di Tredozio.