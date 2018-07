Caporalato, Liberi e Uguali: "Sì a tavolo provinciale sullo sfruttamento in agricoltura"

"La recente presentazione dei dati contenuti nel Rapporto sulle agromafie e il caporalato, curato dall’Osservatorio Placido Rizzotto, relativi alla nostra provincia ha fornito le esatte dimensioni di un fenomeno, quello dello sfruttamento dei lavoratori del settore agricolo, di cui si conosceva l’esistenza ma si era ancora faticato a comprendere la portata. Nel solo territorio di Forlì, Meldola e Predappio si stimano circa 200 braccianti, “arruolati” da caporali e sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli fino a 12 ore al giorno, sette giorni la settimana e per un salario di poche decine di euro. Il fenomeno, dopo una flessione negli ultimi anni, sembra andare allargandosi nuovamente e coinvolge ormai non solo migranti ma anche italiani in gravi difficoltà economiche e non solo braccianti ma anche badanti e lavoratori dei servizi sulla Riviera".

Sull'argomento è intervenuto anche il coordinamento di Liberi e Uguali di Forlì, che per quanto riguarda il problema delle agromafie e del caporalato ha sottolineato come sia necessario l'istituzione di un tavolo provinciale sullo sfruttamento in agricoltura.

"Come Liberi e Uguali di Forlì condanniamo con la massima durezza lo sfruttamento selvaggio e indiscriminato di questi lavoratori, ridotti in una condizione di semischiavitù e privati della possibilità di integrarsi nella nostra comunità e i danni che tale genere di concorrenza illegale infligge all’agricoltura sana e agli imprenditori onesti" dicono da LeU.

"Nel nostro programma per le scorse elezioni avevamo scritto che ci saremmo impegnati a combattere ogni forma di prestazione lavorativa che violasse le normative vigenti o la contrattazione nazionale. Con questo spirito, chiediamo che il Governo ritiri immediatamente gli annunciati propositi di depotenziare la legge 199/2016, che ha mostrato risultati incoraggianti nella lotta contro i caporali, e di reintrodurre nel settore agricolo i voucher, strumenti che autorevoli osservatori hanno sostenuto favoriscano questo tipo di violazione delle norme a tutela dei lavoratori. Chiediamo invece un potenziamenti dei fondi e delle dotazioni per gli Ispettorati del Lavoro. A livello locale, ci associamo alla richiesta della FLAI-CGIL di una ripresa del tavolo provinciale sul caporalato e lo sfruttamento in agricoltura, che ritieniamo strumento adeguato per organizzare in maniera efficiente il contrasto di questo genere di pratiche criminali" si conclude la nota