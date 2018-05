Carcere, "aumentare gli agenti penitenziari": Di Maio presenta un'interrogazione

Il parlamentare forlivese Marco Di Maio ha presentato un’interrogazione al Ministero della Giustizia "per verificare la possibilità di un aumento del personale penitenziario in forze alla Casa Circondariale di Forlì". Illustra il deputato: "A fronte di un organico che conta 100 agenti di polizia penitenziaria e 130 detenuti, sembra opportuno valutare l’arrivo di altri 15 agenti. È una richiesta legittima, che non nasce certo da un bisogno, ma fa i conti con una realtà molto complessa che ancora una volta la direttrice del carcere, Palma Mercurio, ha riportato alla ribalta". "Alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria in servizio a Forlì, oltre che alla direttrice, va reso un profondo ringraziamento per l’impegno profuso quotidianamente per assicurare l’efficacia e il funzionamento della struttura di via della Rocca - conclude -. In attesa che al più presto si possano completare (finalmente) i lavori per la realizzazione del nuovo carcere".