Carlo De Girolamo (M5S) tra i 152 parlamentari "stakanovisti"

C'è anche il deputato forlivese Carlo De Girolamo del Movimento 5 Stelle nell'elenco dei 152 parlamentari che non hanno mai fatto un'assenza in Parlamento dall'inizio della legislatura. Lo evidenzia una breve nota del M5S forlivese: “De Girolamo, a differenza degli altri parlamentari di area forlivese, è fra i 152 parlamentari "stakanovisti" che da inizio legislatura sono risultati presenti al 100% delle votazioni effettuate in Parlamento”. I pentastellati “stakanovisti” alla Camera sono 42.