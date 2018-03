Dalle aule universitarie a quelle del Parlamento, chi è il neo-deputato De Girolamo

Il Movimento 5 Stelle forlivese ha il suo primo deputato: si tratta di Carlo Ugo De Girolamo, di Modigliana e residente a Forlì, docente universitario al campus di Forlì, 32 anni, esperto di diritto internazionale. L'assegnazione ufficiale del seggio da parte del Ministero dell'Interno è avvenuta di notte, ad oltre 24 ore dalla chiusura delle votazioni, ma la sua elezione era già piuttosto evidente, tenuto conto del risultato elettorale dei pentastellati, che ha fatto il “pieno” in tutt'Italia. Carlo De Girolamo è uno dei 4 deputati del Forlivese nella prossima legislatura, assieme a Marco Di Maio del Pd, Jacopo Morrone della Lega e Simona Vietina di Forza Italia, quest'ultima residente e sindaco a Tredozio. Mai come ora quindi, tenuto conto della residenza modiglianese di De Girolamo, la valle del Tramazzo-Marzeno è rappresentata in Parlamento.

De Girolamo, senza alcun passato di attivista pentastellato alle spalle prima della campagna elettorale, con 130 voti è passato alle “parlamentarie”, le consultazione online del Movimento 5 Stelle. Questo ha fatto sì che fosse inserito nella seconda posizione del listino plurinominale della Romagna, alle spalle della deputata uscente Giulia Sarti, una posizione che rendeva fortemente possibile la sua salita in Parlamento in caso di buon risultato dei grillini, cosa che poi è avvenuta.

De Girolamo, martedì mattina si è svegliato ufficialmente deputato della Repubblica Italiana, lei che non ha mai avuto ruoli politici e amministrativi in passato, un bel balzo e stravolgimento di vita. Come si sente?

“Da stamattina (martedì per chi legge, ndr) il telefono è bollente, con decine di telefonate. Le emozioni sono le stesse fortissime della campagna elettorale, benzina per l'impegno futuro. Provo orgoglio per questa elezione, il risultato del movimento è storico sia a livello nazionale che a livello locale, un risultato che premia il lavoro degli ultimi anni. Proseguiamo con testa, cure e umiltà”.

Lei rappresenterà l'Italia tutta, ma anche il territorio forlivese...

“Ne sono consapevole e mi spenderò per la zona del forlivese e romagnola di cui sono espressione. Questo anche perché è importante essere vicino ed ascoltare un territorio, dare un esempio di vicinanza della politica nazionale”.

Quali sono le sue priorità come istanze locali?

“Sicuramente, come ho detto in campagna elettorale c'è lo sviluppo del campus universitario, un tema che voglio far mio fin da subito. Penso lo debba ai tanti giovani che domenica ha visto andare a votare. Mi piacerebbe ripartire dall'università, dai suoi progetti locali, ambire a superare i già ottimi risultati raggiunti dall'ateneo e facendo questo contribuire a dare un'immagine di Forlì come città aperta ed internazionale”.

Come si connetterà con la sua “base” locale?

“Il meet-up prima di tutto. Noi candidati ed ora eletti ci mettiamo la faccia, ma dietro le telecamere c'è un lavoro serio e attento dei meet-up locali. Il ringraziamento va soprattutto a loro, non solo mio ma di tutti i candidati. Nei meet-up ci sono giovani e meno giovani che lavorano con grande abnegazione, il loro contributo è fondamentale”.

Come la vede per la formazione del futuro governo?

“A livello nazionale sono ore cruciali, preferisco non esprimermi. Come è noto abbiamo una grossa pattuglia di parlamentari ma come forza politica non abbiamo i numeri per un governo autonomo, quindi è impossibile fare previsioni adesso. Di sicuro va tenuto conto che gli elettori si sono espressi chiaramente per la discontinuità e il cambiamento e il Movimento 5 Stelle come prima forza politica in Italia deve prendersi questo impegno sulle spalle e dare con onore un governo a questo Paese”.