Casa Civica contro Alea: "Un disservizio difficilmente accettabile"

"La sospensione da parte di Alea del ritiro dell'umido per la festività di Ferragosto ed in generale nel festivo infrasettimanale rappresenta un disservizio difficilmente accettabile, senza considerare la situazione dei pubblici esercizi che, se possibile, dovranno affrontare un disagio ancor maggiore rispetto ai privati cittadini". A putare il dito contro la gestione della raccolta rifiuti a Castrocaro Terme sono i consiglieri di Casa Civica che sottolineano come sia "incredibile che per i cittadini e le attività economiche di Castrocaro Terme Terra del Sole e Pieve Salutare nessuno si sia interessato a trovare una soluzione alternativa proprio durante la stagione estiva, in cui le temperature rendono più fastidioso e antigienico l'accumulo del rifiuto organico".

"Ci auguriamo - concludono gli esponenti della minoranza - che l'amministrazione locale in futuro si impegni di più a ricercare mediazioni politiche per migliorare il servizio nel rispetto dei residenti, delle attività economiche e dei turisti. E non si dica, come al solito, che non si poteva fare diversamente poiché proprio di recente sono state annuciate in altri comuni significative migliorie nel sistema di ritiro di Alea, complice anche la buona volontà dimostrata in questo settore dalla nuova giunta del capoluogo. Credo sia indispensabile che venga effettuato il ritiro dei rifiuti, ed in particolare dell’umido, anche nelle giornate di festa o nella giornata successiva onde evitare l’abbandono dei rifiuti".