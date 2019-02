La moschea di via Fabbretti verso la chiusura, la Lega: "Abbiamo sempre avuto ragione"

"La Lega ha sempre avuto ragione". È il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, a intervenire nel merito dell’annuncio fatto in Consiglio comunale martedì dall’assessore Raoul Mosconi sul futuro del centro di preghiera di via Fabbretti, rispondendo ad un question time del Movimento 5 Stelle. "La verità sull’associazione Afaf e sullo stabile di via Fabbretti è finalmente venuta a galla - afferma il consigliere regionale del Carroccio -. Ci hanno sbertucciato per anni, sostenendo che quello delle moschee abusive fosse un falso problema e che la maggior parte di queste associazioni, iscritte al registro regionale di promozione sociale, svolgesse esclusivamente attività di natura culturale, salvo poi doverci dare ragione e correre ai ripari".

"Questo dimostra non solo i limiti di conoscenza dell’islam dell’assessore Mosconi, ma anche la superficialità e l’approssimazione con cui la Regione Emilia-Romagna ha da sempre affrontato il problema degli spazi pubblici utilizzati abusivamente per le preghiere islamiche. Per anni - attacca Pompignoli - le amministrazioni del Pd hanno assecondato, in modo succube, le pretese di queste associazioni islamiche consentendo loro ciò che per legge non sarebbe permesso ad altri".

"L’auspicio - conclude il consigliere regionale della Lega - è che la Regione, partendo da questa contestazione, proceda con una verifica capillare e urgente di tutti i centri di aggregazione islamica dell’Emilia-Romagna, perché è risaputo come decine e decine di immobili vincolati a palestre, capannoni e centri di aggregazione socio culturale, vengano utilizzati abusivamente come luoghi di culto dove i fedeli mussulmani si raccolgono in preghiera a tutte le ore del giorno e della notte".