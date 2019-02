Caso Dall'Olio, l'assessore Creta: "Ho agito nel rispetto delle regole"

"Ribadendo di non avere rilasciato alcuna confidenza ad esponenti dell’opposizione ma di aver risposto ad una battuta, coram populo, al termine di una commissione consiliare", l'assessore Maria Grazia Creta , indagata insieme alle colleghe di giunta Francesca Gardini ed Elisa Giovannetti nell’inchiesta sulla delibera dell’affidamento di un incarico esterno al geologo Nicola Dall’Olio , interviene per "precisare alcuni passaggi del mio pensiero che non mi pare siano stati presi adeguatamente in considerazione da parte di chi ha commentato le mie parole".

Spiega Creta: "Come la legge e la prassi prevedono, in ogni Giunta di tutti i Comuni d'Italia le deliberazioni vengono approvati collegialmente, come del resto accade anche in seno al Consiglio dei Ministri". "Devo far presente, inoltre, che mai si sono verificate situazioni in cui si manifestassero episodi di indebite pressioni o di tentativi di coercizione perché esprimessi, in quella e in altre occasioni, un voto favorevole - prosegue Creta -. Desidero, inoltre, chiarire che le delibere a cui ho fatto riferimento sono state rinviate a successiva trattazione perché, come ogni politico e tecnico dovrebbero fare, era emersa la necessità di disporre di ulteriori chiarimenti, approfondimenti e/o integrazioni".

"Sono convinta di aver agito nel rispetto delle regole di una corretta amministrazione della "cosa pubblica" e che tutto verrà risolto, pur con il rammarico per una parte dell’opposizione che confonde l’azione amministrativa con l’azione penale alzando inutili polveroni", conclude.