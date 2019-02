Ecotecnica, Pompignoli chiama in causa la Regione: "Nessuna novità sulla bonifca del sito"

Il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, torna ad interpellare la Regione sui tempi di bonifica del sito di Enotecnica, denunciando "che la situazione non è cambiata e che le 1000 tonnellate di rifiuti, di cui un quinto pericolosi, sono ancora stoccate nel piazzale". "E’ evidente che l’amministrazione di Forlì non ha saputo dare, in maniera tempestiva, una risposta efficace ed efficiente alla situazione di grave pericolo, per l’ambiente e la salute pubblica, venutasi a creare nel quartiere di San Lorenzo in Noceto con il fallimento di Ecotecnica Srl e il riconoscimento del sito come deposito incontrollato di rifiuti", afferma Pompignoli.

"Ne sono la testimonianza le continue dichiarazioni, a tratti contrastanti, susseguitesi in questi ultimi sei mesi, del Sindaco e dell’Ass.re all'ambiente Sanzani e il continuo rimandare delle tempistiche per la messa in sicurezza del sito e la rimozione dei rifiuti, anche pericolosi, presenti nel piazzale e nelle vasche di stoccaggio. Ad oggi i rifiuti sono ancora lì e tutto è come prima. Per questo motivo ho chiesto chiarimenti alla Giunta regionale per sapere se sia stata indetta la procedura di gara per le operazioni di smaltimento e rimozione dei rifiuti e quali siano, a questo punto, i tempi tecnici necessari per completare una volta per tutte lo svuotamento del sito e bonificare l’area".