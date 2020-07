Caso Floyd, mozione di condanna: voto compatto in Consiglio comunale. La Lega: "Importante debellare e non fomentare il razzismo"

È stata votata all’unanimità la mozione di condanna basata sulla razza o il colore della pelle, discussa lunedì pomeriggio in consiglio comunale e ispirata, negli avvenimenti, alla tragica morte dell’afroamericano George Floyd. "Il caso Floyd - recita una nota del gruppo consiliare della Lega - è una tragedia che non ha ‘colore’ e come tale, per la sua efferatezza, va condannata. Come va condannato ogni abuso, ogni uccisione, ogni violenza da chiunque sia commessa nei confronti di qualsiasi uomo o donna inerme. Bianco o nero che sia. Perché non conta il colore della pelle ma l’atto in sé. Ma del ‘caso’ Floyd e degli eventi che ne sono scaturiti, si deve prendere tutto, non soltanto qualcosa. Perché se è vero che dobbiamo condannare ogni forma di razzismo, odio o discriminazione basata sul colore della pelle, è altrettanto vero che è fondamentale interrogarsi sulla deriva del ‘caso’ Floyd e su alcune pericolose reazioni di intolleranza che rischiano e hanno rischiato di colpire simboli, valori e conquiste della nostra civiltà occidentale. La distruzione e l’imbrattamento di statue, la censura di opere e la fomentazione della violenza di strada, lasciano presagire che venga colpita indiscriminatamente tutta la popolazione civile e che la battaglia per i diritti civili sfoci in tragedia e in provocazioni violente contro la società. L’emersione di posizioni estremiste, radicali e razziste è allora sempre sbagliata, perché perde di vista i valori della democrazia, la parità dei diritti e il rispetto della dignità di tutti gli individui. È quindi importante, quando si trattano certi temi, che non ci sia mai doppiopesismo, che le ideologie politiche non impediscano mai l'obiettività, ma che emerga sempre e da ogni parte una condanna ferma e rigorosa di chi commette abusi e alimenta violenze. Perché è importante debellare il razzismo, ma altrettanto importante non fomentarlo".

Nella foto il capogruppo della Lega, Massimiliano Pompignoli