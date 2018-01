Caso gettoni, da dodici a tre: ecco i consiglieri comunali a rischio decadenza

Sono Davide Minutillo di Fratelli d'Italia, Paola Casara di Noi Forlivesi e Vanda Burnacci di Forza Italia i consiglieri comunali di Forli' a rischio decadenza. Per non aver saldato, almeno in parte con la prima rata, la restituzione dei gettoni di presenza alla conferenza dei capigruppo. L'iter, con la prima delle tre delibere, è scattato martedì sera e il vice segretario Michele Pini ha aggiornato l'elenco con gli ultimi "depennati": da 12 si passa a tre, dopo il saldo dei giorni scorsi e la corsa allo sportello bancario da parte di alcuni consiglieri a caratterizzare l'immediata vigilia della seduta. Inoltre, replicando al Movimento 5 Stelle, Pini avalla la presenza alla discussione dei coinvolti e spiega che la rateizzazione "fa venire meno la causa di incompatibilita'".

Si parte cosi' dal relativo emendamento pentastellato che invece sostiene il contrario sulla base di un parere del ministero dell'Interno. "Per fare quello che dispone la legge", sottolinea il consigliere Daniele Vergini. Dallo stesso emiciclo Daniele Mezzacapo della Lega Nord un "emendamento giustizialista, una vera e propria cattiveria". Per la capogruppo del Partito democratico, Maria Maltoni, si sono raggiunti "livelli allucinanti". Emendamento "inaccettabile" anche per Paolo Bertaccini di Con Drei per Forli', che ricorda come la rateizzaizione fosse prevista nella lettera inviata dall'ex segretario comunale Lia Piraccini. Arrivano "minacce da fenomeni della politica e del populismo", tuona Mario Peruzzini di Forli' sicura contro "una inaccettabile caccia alle streghe". L'emendamento viene cosi' respinto a larga maggioranza con i soli due pentastellati favorevoli e 17 contrari. (fonte Dire)