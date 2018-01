Il M5S torna sui gettoni ai capigruppo: "Vicenda tutt’altro che terminata"

“Differentemente da quanto si possa pensare la vicenda dei gettoni erogati ai Capigruppo é tutt’altro che terminata". E' quanto affermano Daniele Vergini e Simone Benini, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Forlì, i quali hanno chiesto ai Revisori dei Conti "un parere in merito all’opportunità di congelare il recupero delle somme operata dal segretario reggente Michele Pini, pare in accordo con la Giunta, e che sicuramente ha fatto felici tutti coloro che avrebbero dovuto restituire i gettoni".

“Ebbene, la risposta è arrivata, come ultimo atto del Collegio uscente che ha terminato il suo mandato il 31 dicembre scorso, e non lascia adito ad alcun dubbio: si suggerisce "in via cautelativa, di dar corso al recupero di tutte le somme erogate a titolo di gettone di presenza, adottando nei confronti di quanti li abbiano percepiti tutti i provvedimenti necessari per la loro acquisizione alle casse dell’Ente” una risposta che avvalora la tesi che avevamo sempre sostenuto: è necessario recuperare tutte le somme senza ulteriori ed inutili attese, quindi anche con azioni giudiziali visto che quasi nessuno ha restituito entro i 120 giorni di tempo che erano stati dati, si tratta infatti di soldi pubblici erogati per errore e che l’Ente ha quindi il dovere di recuperare senza giocare a catenaccio per scavallare le elezioni, facendo quindi un favore al “partito unico” Pd-Forza Italia alle prese con la rivolta dei propri consiglieri ed ex consiglieri assolutamente non intenzionati a restituire nemmeno un euro”, attaccano Vergini e Benini

“Abbiamo quindi pensato di scrivere al segretario reggettente Pini ed al nuovo Dirigente al Bilancio che dovrebbe prendere servizio in questi giorni, chiedendo loro se intendono comunque andare avanti sulla linea precedente, ignorando il parere dei Revisori dei Conti, e anche quello che aveva espresso sei mesi fa l’avvocatura comunale, che pare proprio essere stato “cestinato” per esigenze di natura politica", chiudono Vergini e Benini.