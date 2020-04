"Ha augurato la morte ad anziani partigiani": il caso Lasaponara finisce anche in Parlamento

“Quali iniziative intende adottare con urgenza il governo per prevenire ulteriori episodi come quello che avuto protagonista il consigliere comunale di Forlì che nei giorni scorsi che ha augurato la morte agli anziani partigiani ancora vivi?". E' una delle domande che i parlamentari di Liberi e uguali, con primo firmatario Nicola Fratoianni, hanno presentato nell’interrogazione parlamentare presentata al Governo, sulle dichiarazioni relative al 25 aprile del consigliere ex Lega Lasaponara

"Vogliamo anche sapere quali provvedimenti il ministro della difesa abbia assunto insieme ai vertici dell’Esercito italiano nei confronti dell'autore del post, ufficiale dell’esercito che giura sulla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, visto che il contenuto dei suoi post rende incompatibile la permanenza dello stesso all’interno dell’Esercito" dicono i parlamentari di LeU