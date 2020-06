Caso Lasaponara, slitta la riconfigurazione delle commissioni: serve approfondimento giuridico

L'ex consigliere comunale della Lega a Forlì Francesco Lasaponara, ha agitato anche lunedì i lavori in aula. Dopo le frasi contro la Resistenza postate sui social e la conseguente espulsione dal partito a ridosso della Festa della Liberazione, è arrivata lunedì pomeriggio in Consiglio la presa d'atto che, dopo il passaggio di Lasaponara nel Gruppo misto assieme al transfugo da Forza Italia Marco Catalano, ridefinisce la composizione delle commissioni. Ma il capogruppo del Partito democratico Soufian Hafi Alemani ha sollevato una questione di eccezione sulle norme e chiede una sospensione della seduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La procedura e' anomala e si creerebbe un precedente", argomenta. Anche per il collega di Forza Italia, Lauro Biondi, "qualcosa non torna, capisco la volonta' politica della Lega, ma restano perplessità" sulla composizione delle commissioni. Dopo la sospensione della seduta e la riunione dei capigruppo, il consigliere della Lega Massimiliano Pompignoli ha annunciato che viene rinviata la parte di comunicazione che riguarda Lasaponara per "approfondire giuridicamente" la questione. (fonte Agenzia Dire)