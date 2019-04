Il post su Facebook di Minutillo nel mirino, Ravaioli (Forlì SiCura): "Silenzio imbarazzante di Zattini"

Forlì SiCura, attraverso il candidato sindaco Marco Ravaioli, esprime "timore e preoccupazione per le disgustose dichiarazioni" rilasciate domenica su Facebook da Francesco Minutillo. "Riportare in auge a Forlì correnti estremiste è vergognoso e riapre ferite del passato - esordisce Ravaioli -. A nome della lista Forlí SiCura esprimo totale solidarietà a tutta la comunità di San Mercuriale e a chi ogni giorno è al servizio degli altri".

"Non stupisce, invece, il silenzio con cui Zattini sta gestendo l'imbarazzante situazione - continua l'esponente di "Forlì SiCura - lo sbandierato "schieramento moderato" che lo supporta si conferma un'accozzaglia elettorale totalmente incapace di guidare una città come Forlì. Pur di trarre qualche vantaggio elettorale non è disposto ad allontanare questi soggetti. Ogni politica che prenda di mira le persone sulla base dell'odio razziale e miri a spargere paura è profondamente pericolosa. Ma anche mettere la testa sotto la sabbia come stanno facendo gli esponenti del Movimento Cinque Stelle di Forlì è incoerente: alleati in ambito Nazionale con soggetti interni alla coalizione di Zattini, qui sventolano la loro opaca bandiera della trasparenza".

Per Ravaioli "è necessario che chi si candida a guidare una città aperta e solidale come Forlì si ricordi che raccattare consensi in cambio di favori o sotto il ricatto continuo dell’emergenza è sinonimo di paura e di negatività per tutti. Forlì SiCura è diversa e guarda alle elezioni del 26 maggio con la convinzione di poter ridare un nuovo giovane volto alla comunità forlivese per riportare luce non solo nella città, ma soprattutto nelle persone che sono il primo nostro valore".