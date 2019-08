Foreste Casentinesi, ancora polemiche sulla presidenza: "Non c'è parere unanime su Santini"

"Riaprire le consultazioni con tutti i territori e le realtà contigue prima di imporre dall'alto un unico nome alla presidenza del Parco delle Foreste Casentinesi". E l'opinione esternata in una nota di Potere al Popolo, secondo il quale "non ci sarebbe parere unanime alla candidatura di Luca Santini", già presidente dell'ente, "anche perché nel frattempo sono cambiate diverse giunte con le recenti amministrative comunali".

Potere al Popolo nella nota riporta le parole di Fiorenzo Rossetti, sostenuto come possibile candidato alla presidenza del Parco nazionale, che commenta le affermazioni del deputato forlivese Marco Di Maio, che martedì ha invocato entro la fine dell'anno la nomina del presidente. Per Rossetti le parole del parlamentare sulla nomina del nuovo direttore Alessandro Bottacci " accende ingiustamente sterile e sciocca polemica politica".

"Penso - tuona Rossetti - che il parlamentare e i suoi sindaci siano già preoccupati per dovere aver a che fare da adesso in poi, con una persona "tosta", che, come direttore, (mi auguro) non cederà facilmente alla piccola politica dei soliti Comuni che vedono un Parco come un capitolo di bilancio aggiuntivo per la festa paesana (vedi il caso artisti di strada di Santa Sofia. Ora ci vorrebbe un presidente altrettanto inossidabile, per un cambiamento radicale del governo di questa area protetta nazionale".

Di Maio ha invocato la nomina di Santini. Conclude Rossetti: "Dopo un anno dalla farsa della consultazione, a seguito delle ultime elezioni politiche che hanno cambiato i segni politici di diversi Comuni e soprattutto dalla manifestata voglia di condividere un nominativo da parte di cittadini e associazioni, è doveroso ripetere le consultazioni per far emergere un vero candidato presidente".