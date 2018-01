"Renzusconi", il Pd respinge le accuse: "Robe da matti"

"Non spetta in alcun modo al Partito (né al Pd né ad altri) concedere l'uso, gratuito o a pagamento, di uno spazio pubblico di proprietà comunale". Il Pd forlivese respinge "categoricamente" al mittente le accuse ricevute tramite le pagine del Fatto Quotidiano in merito alla vicenda dello spettacolo "Renzusconi" di Andrea Scanzi. La segretaria territoriale Valentina Ancarani, seppur "stupita di fronte alle accuse inspiegabilmente piombate sul Pd cittadino", sa bene che la campagna elettorale è in pieno corso: "Robe da matti - esclama -. Questo è stato il mio primo pensiero, quando ho letto dell'accusa mossa al Partito Democratico dal Movimento 5 Stelle in merito ad una presunta mancata concessione del teatro comunale di Forlì".

"Posto che anche i muri della città sanno che per chiedere l'utilizzo di un spazio pubblico ci si rivolge al competente ufficio comunale e non certo alla sede di un partito, mi sono chiesta perché tirare in ballo il Pd, in una vicenda in cui non può avere - al pari di ogni altra forza politica - alcun ruolo, correndo peraltro il rischio di passare per incompetenti? Non ho potuto non pormi un'ulteriore domanda: c'è un modo più semplice e veloce per screditare l'avversario politico e al contempo balzare agli onori delle cronache nazionali, aggiungendo anche un po' di pubblicità gratuita? La risposta é "no"".

"Ecco perché il M5S sempre più spesso accetta il rischio di diffondere informazioni non rispondenti al vero senza preoccupazione di sorta - conclude Ancarani -. Del resto, era chiaro sin dalle prime battute che questa campagna elettorale sarebbe stata da un lato ricca di notizie prive di fondamento e polemiche velenose e, dall'altra, povera di idee e proposte concrete e costruttive. In conclusione, auguro a tutti i colleghi politici una buona campagna elettorale e ai cittadini uno spettacolo migliore di questo".