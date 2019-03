Rifiuti mischiati, esplode la polemica. L'ex sindaco: "Non mi fidavo di Hera e non mi fido di Alea"

"L'episodio immortalato nel video (GUARDA QUI) è gravissimo, è giusto che Alea intraprenda una immediata azione disciplinare per sanzionare la condotta dell'operatore". Valentina Ancarani, segretario territoriale del Pd forlivese, interviene così sul caso dell'operatore di Alea Ambiente sorpreso da un cittadino mentre mischiava i rifiuti della raccolta differenziata, nel caso specifico plastica ed umido. "Comportamenti come questo compromettono, non solo l'immagine della società, ma ledono direttamente l'intera cittadinanza, dal momento che ogni utente si sta impegnando per favorire il nuovo modello di raccolta - continua l'esponente dem -. Occorre pertanto una vigilanza stretta, anche mediante l'istituzione di un soggetto indipendente deputato a farlo, al fine di evitare condotte che vanifichino gli sforzi dei forlivesi e compromettano la qualità del rifiuto prodotto".

Duro l'ex sindaco Roberto Balzani, che ha commentato l'episodio in un post su Facebook: il video "può dimostrare che Alea ragiona come quelli di prima. Alla fine, più è il rifiuto indifferenziato da incenerire, meglio è; che la persona in questione è inadeguata; che il mercato dei rifiuti separati "non beve" oltre un certo punto, per cui si può anche tollerare tutto ciò; risposte tecniche, che non servono a me, cittadino. Io voglio trasparenza e e la società pubblica deve dare trasparenza. Non m'interessa se - come pare - essa assume la linea craxiana della "mela marcia". Dal momento che questo servizio è stato scelto non per un vezzo, ma per un obiettivo ambientale (direi condiviso da un numero crescente di persone nel mondo), credo che sia indifferibile un controllo da parte degli utenti. Che fai? - direte - Non ti fidi? Sì, non mi fidavo di Hera e non mi fido di Alea. Fino a prova contraria".