Spari contro gli stranieri, le reazioni del centrodestra: "Parlare di movente razziale sembra prematuro"

"La sinistra ci sta marciando sopra. Parlare di movente razziale sembra prematuro". Daniele Mezzacapo, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Forlì, interviene così sulle aggressioni subìte nei giorni scorse da due cittadini stranieri, rimasti feriti dopo esser stati colpiti con pistole soft-air . L'esponente del Carroccio chiede di "aspettare di vedere l’esito delle indagini prima di mettere il carro del ‘razzismo’ davanti ai buoi. Talvolta viene scambiato per odio razziale ideologico quello che, al contrario, è un comportamento sociopatico, di intolleranza tout court nei confronti di qualcuno che diventa oggetto delle frustrazioni di una persona disturbata". "Non voglio minimizzare quanto accaduto e condivido l’esigenza di andare a fondo della vicenda - tiene a precisare Mezzacapo -, ma è altrettanto grave strumentalizzarla politicamente come fanno certi esponenti di partito senza frecce al loro arco se non quella di mestare nel torbido".

"Nell'esprimere la nostra solidarietà alle persone colpite, nell'attesa che le indagini facciano il loro corso e si possa individuare i colpevoli di questi gesti - afferma in una nota il coordinatore provinciale di Forza Italia Forlì-Cesena e capogruppo comunale di Forza Italia Fabrizio Ragni -, teniamo a precisare però che ogni forma di strumentalizzazione ad uso politico di questi fatti, pur inquietanti, è da respingere al mittente. Perché la questione dell'accoglienza dei migranti è complessa, oggetto di provvedimenti governativi e dell'Unione europea, oggetto di studio accademico ed è anche tema su cui non c'è unanimismo. Aggiungendo, inoltre, che il diritto alla sicurezza invocato dal sindaco Drei a proposito degli stranieri coinvolti in questi due episodi deve essere esteso e garantito contestualmente alle migliaia di cittadini forlivesi vittime di furti, scippi, e mancata assistenza e soccorso di ogni tipo. Diciamo pure che mai il sindaco Drei aveva dimostrato tanto sdegno verso italiani e nostri concittadini vittime di episodi di violenza".

"Questa nostra precisazione è doverosa viste anche le critiche che, in maniera motivata stiamo muovendo da mesi a questa amministrazione comunale incapace a risolvere le grandi sfide della nostra epoca in tema di: migrazione e immigrazione clandestina e contenimento delle attività della micro e macro criminalità in una città un tempo tranquilla come era Forlì - conclude Ragni -. Ed arriviamo a dire che proprio questa inadempienza di chi dovrebbe garantire a livello locale sicurezza ed ordine pubblico ha concorso insieme ad altri fattori interni ed internazionali altrettanto gravi a inquinare il tessuto sociale in qui ogni giorno viviamo. Un tessuto sociale teatro, come in questo caso, di episodi gravi di intimidazione e violenza".

Commenta Davide Minutillo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: "Credo sia giusto condannare chiunque commette atti di violenza gratuiti e fuori luogo, ma è altrettanto giusto trattarli allo stesso modo indipendentemente dal colore della pelle della vittima senza strumentalizzazione politiche e senza dare eccessiva rilevanza"."Non possiamo arrivare al discorso superficiale e semplicistico che se un nero spara a un bianco è un normale episodio di violenza mentre se un bianco spara ad un nero è razzismo ed è colpa dei politici di destra che hanno fomentato l'odio in questi anni perché hanno crticato la gestione selvaggia del fenomeno migratorio - sostiene Minutillo -. Credo che la sinistra con queste i strumentalizzazioni non faccia altro che creare ulteriori ed inutili tensioni sociali che rischiano seriamente di far nascere altri episodi di violenza che sono assolutamente da evitare. Giusto punire chi commette dei reati, sbagliato fare sciacallaggio politico come fa il Pd solamente per cercare di accattare qualche voto".