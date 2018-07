Spari contro gli stranieri, la Lega: "Parlare di movente razziale sembra prematuro"

"La sinistra ci sta marciando sopra. Parlare di movente razziale sembra prematuro". Daniele Mezzacapo, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Forlì, interviene così sulle aggressioni subìte nei giorni scorse da due cittadini stranieri, rimasti feriti dopo esser stati colpiti con pistole soft-air . L'esponente del Carroccio chiede di "aspettare di vedere l’esito delle indagini prima di mettere il carro del ‘razzismo’ davanti ai buoi. Talvolta viene scambiato per odio razziale ideologico quello che, al contrario, è un comportamento sociopatico, di intolleranza tout court nei confronti di qualcuno che diventa oggetto delle frustrazioni di una persona disturbata".

"Non voglio minimizzare quanto accaduto e condivido l’esigenza di andare a fondo della vicenda - tiene a precisare Mezzacapo -, ma è altrettanto grave strumentalizzarla politicamente come fanno certi esponenti di partito senza frecce al loro arco se non quella di mestare nel torbido". Commenta Davide Minutillo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: "Credo sia giusto condannare chiunque commette atti di violenza gratuiti e fuori luogo, ma è altrettanto giusto trattarli allo stesso modo indipendentemente dal colore della pelle della vittima senza strumentalizzazione politiche e senza dare eccessiva rilevanza".

"Non possiamo arrivare al discorso superficiale e semplicistico che se un nero spara a un bianco è un normale episodio di violenza mentre se un bianco spara ad un nero è razzismo ed è colpa dei politici di destra che hanno fomentato l'odio in questi anni perché hanno crticato la gestione selvaggia del fenomeno migratorio - sostiene Minutillo -. Credo che la sinistra con queste i strumentalizzazioni non faccia altro che creare ulteriori ed inutili tensioni sociali che rischiano seriamente di far nascere altri episodi di violenza che sono assolutamente da evitare. Giusto punire chi commette dei reati, sbagliato fare sciacallaggio politico come fa il Pd solamente per cercare di accattare qualche voto".