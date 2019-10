"I lavoratori non percepiscono lo stipendio": continua la crisi nella storica azienda

"La "Vis Mobility", azienda che lavora nel settore della segnaletica e della cantieristica stradale, è una realtà di Santa Sofia purtroppo in crisi da diversi anni. E ad oggi la situazione sembra essersi aggravata ulteriormente, nonostante i numerosi interventi da parte delle istituzioni e sindacati". I consiglieri di minoranza di "Potere al Popolo", per voce del capogruppo Franco Falancia, hanno sollecitato il sindaco Daniele Valbonesi ad una presa di posizione presso gli organi regionali competenti "allo scopo di affrontare il problema che dura da troppi mesi".

"I lavoratori non percepiscono lo stipendio e la situazione non è più sostenibile - prosegue Flancia -. Il rischio di perdere il posto di lavoro sarebbe per i lavoratori una tragedia che colpirebbe non solo loro ma un'intera comunità. Come gruppo consiliare cercheremo di organizzare un momento di incontro e di protesta al fianco dei lavoratori. Sperando che tutto questo possa portare a un chiarimento sul da farsi per una situazione che sembra destinata al fallimento. I diritti dei lavoratori e dei cittadini sono una priorità, siamo sempre dalla loro parte, contro ogni forma di precariato e sfruttamento. La vicenda Vis Mobility che colpisce anche da vicino parenti, amici e compagni, non può che vederci schierati in prima linea".