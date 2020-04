Castrocaro, appello del consigliere Turchi al sindaco: "Riapra anche il parco fluviale"

Il consigliere di opposizione Filippo Turchi ha depositato una mozione indirizzata all'attenzione della Giunta Tonellato con la quale si chiede “di provvedere all'immediata riapertura di tutti i parchi pubblici del nostro territorio, compreso il parco fluviale; di istituire un fondo a sostegno degli esercenti che intendano riaprire la propria attività per contribuire alle spese di adeguamento dei locali in materia di sicurezza, sanificazione e rispetto del distanziamento sociale anche provvedendo all'erogazione gratuita di mascherine per gli addetti all'esercizio; di rendere gratuito, per il prossimo biennio, il permesso di occupazione del suolo per bar, ristoranti e affini, che intendano realizzare dehors tali da rendere maggiormente fruibile il locale".

Sono molteplici le richieste che il consigliere Turchi avanza al primo cittadino relativamente alla cosiddetta "fase due": "In base a quanto disposto dal nuovo Dpcm, a partire dal prossimo 4 maggio, sarà possibile riaprire i parchi e i giardini pubblici anche nel nostro Comune. Per quanto riguarda quella fluviale, chiedo al sindaco Tonellato di usare il buon senso e di non disporne la chiusura facendo ricorso, laddove possibile, ai volontari della protezione civile per garantire ingressi contingentati e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono certo in ogni caso che i castrocaresi le daranno una mano, rispettando le regole e adoperandosi per scongiurare situazioni di assembramento".