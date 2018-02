Castrocaro, Casa Civica: "Voto contrario ad un bilancio che rincorre l'emergenza del momento"

Lunedì il Consiglio Comunale di Castrocaro Terme e Terra Del Sole ha approvato il bilancio di previsione 2018 - 2020. Il gruppo consigliare di Casa Civica ha votato contro. "Il bilancio, infatti, non dovrebbe essere solo un atto tecnico, ma anche un atto politico molto importante, in quanto incide sulla vita quotidiana di famiglie ed imprese determinando il prelievo fiscale, le spese e gli investimenti del periodo di riferimento", affermano i consiglieri Daniele Vallicelli (capogruppo), Alessandro Ferrini e Rossella Tassinari.

"Abbiamo votato contro in quanto la maggioranza ha confezionato il bilancio nel chiuso del palazzo comunale senza un doveroso e necessario confronto preventivo con i cittadini, le associazioni economiche e sociali, le associazioni di volontariato e le opposizioni - aggiungono -. Nel bilancio non è contenuto nessun intervento e nessuna chiara volontà per affrontare la priorità della crisi economica e occupazionale, ad esempio mediante l’incentivo alla nascita di nuove attività imprenditoriali, al consolidamento di quelle già esistenti ed al rilancio dell'economia turistica in generale".

Proseguono ancora: "Rileviamo inoltre un piano triennale degli investimenti estremamente “difensivo”, che prevede alcuni interventi doverosi dettati dalla necessità, come la costruzione della nuova palestra comunale e l’adeguamento sismico delle scuole, sui quali chiediamo un’accelerazione. Noi, però, pensiamo che il nostro comune non possa limitarsi a rincorrere l'emergenza del momento, ma debba osare di più, con investimenti e ampi progetti che, pur rispettando i vincoli di bilancio, permettano di programmare un concreto sviluppo del territorio nei prossimi anni".

"Ci sono molti interventi sui quali bisognerebbe impegnarsi molto e subito - concludono -: installazione di telecamere e potenziamento dell'illuminazione pubblica per la sicurezza nei tre paesi e nelle frazioni; interventi di riqualificazione dei centri storici e delle piazze (si pensi al degrado di piazza Martelli); interventi di arredo urbano e verde pubblico, anche in previsione dei corposi investimenti che verranno realizzati all'interno del compendio termale; modernizzazione degli impianti pubblici e della viabilità, magari riprogettando l'ingresso in paese dalla statale; investimenti specifici in campo sociale e culturale. In questo fondamentale documento economico, invece, mancano la progettualità, la volontà e la capacità necessarie per attrarre finanziamenti, generare valore e definire una reale strategia politica di sviluppo locale".