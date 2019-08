Castrocaro, Festa Democratica all'insegna della musica, del cibo e i giochi per i bambini

Torna, nell’area mercato di Castrocaro terme (via Cantarelli), la Festa democratica. Per una settimana, dal 16 al 22 agosto, a partire dalle 19, saranno aperti gli stand gastronomici che offriranno pesce, cucina romagnola, oltre alla birreria ed ai gonfiabili gratuiti per i più piccini. Venerdì 16 l’apertura sarà anticipata con il pranzo alla festa, dalle 12. Nel pomeriggio spettacolo de “I maggiaioli e i sgumbiè”. In serata, alle 21.30, Veronica e Jastin. Sabato 17, alle 21.30 Sofia & Ale. Domenica 18, alle 12, pranzo alla festa, alle 17 spettacolo per bambini con “Solletico animazione” e alle 21.30 Roberta Cappelletti. Lunedì 19 alle 22 concerto dei “Moka Club”. Martedì 20 agosto, alle 21.30 Vincenzi, mercoledì 21, allo stesso orario, Edmondo Comandini. Giovedì 22 Vanessa Silvagni. Per prenotare i tavoli in ‘balera’ chiamare il 327 8294349. Nell’Area mercato, venerdì 23 agosto, Castrocaro eventi Pd, organizza la Festa dei giovani con lo “Speciale Studio Delta Mix”. Dalle 19 cena con specialità romagnole. Sabato 24 alle 21 “Vasco Rossi tribute band”.