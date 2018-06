Castrocaro, interpellanza sul centro islamico: "Schiamazzi e degrado"

Il consigliere comunale di Noi di Castrocaro, Filippo Turchi, ha presentato un'interpellanza sul centro ‘islamico’ di via Sacco Vanzetti . "Non è mia intenzione mettere in discussione il diritto alla libertà di culto sancito in Costituzione - premette -, ma è innegabile come soprattutto durante il ramadan i disagi per i residenti di Via Sacco e Vanzetti si moltiplichino a causa degli schiamazzi, dell’insorgere di crescenti situazioni di degrado e di problematiche legate alla viabilità e all’ordine pubblico".

"Così come è altrettanto innegabile come quello affittato all’associazione culturale ‘Hena e Re’ sia un immobile vincolato a uso artigianale ma utilizzato impropriamente come luogo di culto", chiosa. Per questo motivo Turchi parla di "una situazione di grave inadempienza sia da parte dei fedeli mussulmani che pregano dove non dovrebbero, sia da parte dell’amministrazione comunale castrocarese che non vigila sul proprio territorio". Turchi ha quindi presentato un’interrogazione per chiedere al sindaco Marianna Tonellato "di verificare la regolarità, in termini di normativa vigente, del centro di aggregazione e preghiera di Via Sacco Vanzetti a Terra del Sole e di procedere a controlli più serrati viste le continue lamentele dei residenti".