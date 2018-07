Castrocaro, l'opposizione attacca il sindaco Tonellato: "Arroganza inaccettabile"

I consiglieri di minoranza di "Casa Civica", "Noi di Castrocaro" e "Comunità" chiedono "rispetto" dal sindaco Marianna Tonellato. Per Alessandro Ferrini, Benedetta Orlati, Rossella Tassinari, Filippo Turchi e Daniele Vallicelli il primo cittadino "sta raggiungendo livelli di arroganza, supponenza e autoreferenzialità avvilenti, per non dire inaccettabili, in un sano confronto democratico all'interno di un ambito istituzionale ben definito. Come minoranza ci sentiamo in dovere di rilevare che le complesse problematiche riguardanti la nostra comunità necessiterebbero di una matura capacità di ascolto, condivisione e dialogo, anche quando nel dibattito democratico emergono criticità e tensioni".

"Le continuative espressioni “scocciate” di insofferenza, la distrazione costante e l'evidente derisione in reazione alle opinioni altrui, dimostrano invece un palese atteggiamento di "infantilismo politico" che non si addice né al momento storico che stiamo vivendo, né al rispetto delle prerogative del massimo organo istituzionale cittadino e dei singoli consiglieri, siano essi di minoranza o maggioranza - proseguono gli esponenti d'opposizione -. Infine, nella gestione pubblica di una realtà piccola come la nostra, queste note appaiono ancora più stonate perché mortificano di fatto l'indispensabile contributo costruttivo di tutte le parti politiche alla gestione della cosa pubblica in un clima realmente e tangibilmente democratico".