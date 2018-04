Castrocaro, si dimette l’assessore Orlati. Turchi: "Serve un gruppo di lavoro"

L'assessore al Turismo Benedetta Orlati ha presentato al sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Marianna Tonellato le dimissioni da assessore al Turismo. La decisione è stata annunciata giovedì sera dal primo cittadino nel corso del Consiglio comunale. Tonellato ha assunto le cariche vacante. Immediata la reazione dell'opposizione, con Filippo Turchi, capogruppo lista civica “Noi di Castrocaro”, che chiede alla giunta "di riunire urgentemente un gruppo di lavoro specifico composto dai tre capigruppo consiliari affiancati da rappresentanti di tutte le associazioni di categoria e promozione del territorio in modo da cominciare seriamente ad affrontare i temi relativi al rilancio delle attività produttive del paese".

"Questo gruppo di lavoro - sostiene Turchi - dovrà avere il compito di coordinare e promuovere tutti gli eventi che sii ntenderanno promuovere in paese; dovrà una volta per tutte soffocare assurdi campanilismi che non hanno più ragione di esistere in vista della grave situazione economica che sta affrontando il comune; dovrà distribuire equamente diritti e doveri per tutto il territorio termale, come pe resempio, garantire la gratuità dei parcheggi che non possono essere un deterrente allo sviluppo delle attività commerciali ma un supporto; dovrà promuovere eventi di sport e spettacolo tali da portare pubblico sul territorio; dovrà trovare soluzioni intelligenti al fine di incentivare l’apertura di quei negozi sfitti che ad oggi deprimono l’immagine del paese; in poche parole dovrà intervenire

fisicamente e concretamente su tutti quelli aspetti che in questi anni e negli ultimi mesi le amministrazioni politiche non sono riuscite ad affrontare se non di facciata".

"Il nostro programma elettorale dello scorso giugno di “Noi di Castrocaro” era improntato su diecii mpegni seri e necessari, riassunti in due punti chiave - chiosa Turchi -. “Più sicurezza per il paese”, “creazione di una nuova ricchezza attraverso il rilancio delle attività produttive, lo sport ed il turismo” . Questo gruppo di lavoro cittadino credo che possa essere il braccio con il quale possiamo intervenire e concretamente realizzare ciò che serve per il paese, immaginando soluzioni per trasformare questi punti chiave in materia, ed assieme a questi per noi fondamentali, anche tanti punti di programma interessanti presi dalle liste di “Casa Civica” e di “Cambiamenti” , altrettanto giusti e necessari per lo sviluppo di un comune rimasto indietro mille miglia dai principali comuni termali del territorio nazionale".