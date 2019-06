Centro islamico, il Comitato di via Fabbretti: "La legalità dell'area sia una priorità della nuova giunta"

"Pronti a collaborare col nuovo sindaco su tutte le criticità presenti" nell'area del centro islamico di via Fabbretti. Il Comitato ODV Via Fabbretti-Foro Boario attende l'insediamento della nuova giunta guidata da Gian Luca Zattini, sottolineando come la cessazione delle frequentazioni alla struttura deve essere "considerata una priorità". Il comitato è fiducioso "che gli interventi provvedimentali risolutivi saranno ai primissimi punti dell’agenda della nuova amministrazione". L'obiettivo, viene rimarcato, "è la tutela della legalità, dell’ordine pubblico, della viabilità e del decoro urbano".

Con la determina numero 7859, il servizio politiche per l’integrazione sociale e terzo settore della Regione Emilia-Romagna ha notificato, in via ufficiale, il provvedimento finale di cancellazione dell'Afaf, l'Associazione di Fratellanza e Amicizia di Forlì, dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge regionale numero 34/2002. Tuttavia durante il periodo del Ramadan l'attività al centro è proseguita: "Una media non inferiore a 3500 persone a settimana, distribuite nei sette giorni tra le varie preghiere giornaliere" era stato calcolato dal Comitato Odv Via Fabbretti-Foro Boario.