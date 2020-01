Centro storico, Forza Italia rilancia: "Parcheggio sotterraneo in Piazza del Carmine"

Dalla sosta in centro storico all'azzeramento delle tasse comunali alle imprese che investono nel territorio di Forlì. Forza Italia presenta una serie di progetti integranti il bilancio di previsione 2020-2022 approvato dal Consiglio comunale prima di Natale. Gli azzurri, ha tenuto ad evidenzia Marco Catalano, ha "obiettivi concreti": tra le proposte quelle di un parcheggio sotterraneo in Piazza del Carmine, con l'investimento realizzabile affidando la struttura a privati attraverso una concessione della durata di vent'anni. Con questa soluzione, spiega il capogruppo Lauro Biondi, l'amministrazione comunale non andrebbe a farsi carico di investimenti. E poi c'è la questione "Mercurio", che per i berlusconiani andrebbe spento almeno nelle ore serali.

Altro capitolo toccato dai berlusconiani è quello dell'emergenza abitativa, puntando sul recupero di unità abitative già esistenti e su altre da realizzare per risolvere la lunga lista di attesa di chi chiede un tetto a canone agevolato. Capitolo aziende: niente tasse comunale per chi investe per almeno cinque anni, un'iniziativa per incentivare le attività imprenditoriali e nuovi investimenti in città. Forza Italia risponde alle critiche avanzate dall'opposizione di centrosinistra e giudica positiva la manovra della giunta Zattini, che prevede più investimenti finalizzati alla riqualificazione di Forlì.