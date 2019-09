Centro storico, i giovani della Lega: "Insicurezza? E' il risultato delle giunte precedenti"

"Dobbiamo dire grazie al Partito Democratico se ancora oggi il nostro centro storico versa in uno stato di cronica insicurezza e se i giovani forlivesi hanno paura a farsi un giro nella cuore del loro Comune". A dirlo è il responsabile dei giovani della Lega Romagna Andrea Costantini, secondo il quale "è soprattutto a fine giornata che si percepisce il pericolo maggiore, a causa di gruppetti di ragazzi che assumono alcolici, urlano, ricorrono alla violenza e inveiscono contro i passanti".

"Quello che più ci fa arrabbiare è che a tutto questo si poteva porre rimedio anni fa, con politiche mirate di prevenzione e contrasto del degrado urbano che solo questa Giunta ha avuto il coraggio di mettere in atto - aggiunge -. Cosa che invece non ha fatto il Partito Democratico che per decenni ha guidato questa città fregandosene dell’emergenza sicurezza con il risultato che oggi, a causa loro, ci ritroviamo a gestire una situazione di estrema gravità".

"La Lega continuerà a lavorare per rendere sicuro il nostro centro storico - conclude Costantini -. Questo perché a differenza di chi ci ha preceduto noi crediamo che i forlivesi, soprattutto i più giovani, abbiano il diritto di vivere questa città a tutte le ore, in serenità e sicurezza".