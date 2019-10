Centro storico, l'Ugl incontra l'assessore Cintorino: "Prolungare la sosta gratis. Spegnere Mercurio di notte"

Il sindacato confederale Ugl, per incentivare l’accesso in centro storico a Forlì di professionisti, lavoratori, cittadini e turisti e rendere meno onerosa la sosta nei parcheggi comunali propone una serie di misure che, per voce del segretario generale territoriale Filippo Lo Giudice, ha illustrato giovedì mattina all’assessore Andrea Cintorino. "Coerentemente con le nostre precedenti prese di posizione, come indicato nelle nostre piattaforme programmatiche sindacali proposte ai candidati sindaco delle ultime due tornate amministrative, e su precisa sollecitazione del nostro direttivo, abbiamo chiesto alla giunta guidata dal sindaco Gian Luca Zattini di favorire il rilancio del commercio entro le ‘antiche mura’ agendo su una doppia leva", esordisce Lo Giudice.

“Abbiamo chiesto di prolungare già dal 15 ottobre la gratuità della sosta in centro dalle ore 15.30 dal lunedì al venerdì e di azzerare il pagamento anche nei due giorni di mercato settimanale dalle 8 alle 13. Inoltre abbiamo proposto di modificare la validità oraria di Mercurio con lo spegnimento notturno delle telecamere sistemate ai Varchi della Ztl", ha proseguito il sindacalista. Da parte sua l'assessore Cintorino, che ha esaminato le proposte con la massima attenzione, ha risposto che "la questione verrà esaminata nella riunione di giunta in agenda lunedì prossimo e che già l’amministrazione Zattini sta valutando le problematiche legate alla sosta ed all’accesso dei mezzi pubblici e privati in centro storico anche nell’esame del progetto presentato da Confcommercio e Confesercenti".

"Si sono già svolti alcuni incontri con le associazioni di categoria ed è stato aperto un confronto che ancora non s’è concluso - ha ribadito Cintorino -. C’è anche una consultazione continua con Forlì Mobilità Integrata. La giunta del sindaco Zattini sta valutando soluzioni per sostenere il centro storico e le attività che ne costituiscono la spina dorsale. A metà ottobre finisce la sperimentazione della sosta gratuita ed allo studio dell’amministrazione c’è l’idea di prolungarla almeno fino al termine delle festività natalizie. La valutazione è in corso, è questione di giorni".

L’Ugl, conclude Lo Giudice, "promette che terrà alta l’attenzione su questa materia non soltanto per incentivare il turismo e alleggerire i costi dei cittadini nei loro trasferimenti a Forlì, ma anche per agevolare i lavoratori pubblici e privati che in centro storico hanno la loro base operativa o vi si devono recare per obbligo d’esercizio. Politicamente chiediamo alla giunta Zattini un chiaro segnale di cambiamento e il cambiamento passa anche attraverso nuove misure, nuove proposte e nuovi progetti".