Lavoro e inclusione sociale: incontro con l'ex ministro Cesare Damiano al Foro Boario

Il lavoro e l'inclusione sociale sono al centro dell'incontro che si terrà giovedì, alle 20.30, nella Sala Foro Boario (Piazza Foro Boario 7) nell'ambito delle iniziative organizzate dal comitato Piazza Grande - Forlivesi per Zingaretti in vista delle primarie del 3 marzo. Interverranno Cesare Damiano, ministro del lavoro nel Governo Prodi, Paride Amanti, segretario generale della Cgil Forlì, Vanis Treossi, coordinatore Forlì Cisl Romagna ed Enrico Imolesi, segretario generale Uil Forlì.

"La serata sarà l'occasione per discutere temi importanti al centro del nostro tempo come il lavoro, la lotta alla povertà, la disuguaglianza sociale poichè consapevoli che le ferite provocate dalle crescenti disparità rendono le società più fragili e le persone più impaurite - viene spiegato nella presentazione dell'appuntamento -. Il disorientamento di un mondo del lavoro in rapida trasformazione in cui la globalizzazione, la deindustrializzazione e la rivoluzione digitale hanno cambiato radicalmente le modalità di produzione aprendo a nuove frontiere per gli occupati più qualificati ma generando allo stesso tempo una nuova classe di lavoratori precari e poveri ci dice che non abbiamo compreso i contraccolpi e i sentimenti che tutto questo genera nelle persone alimentando la percezione di un partito lontano dai luoghi della sofferenza e del disagio. Da questo vorremmo ripartire mettendo Prima le persone. Attorno ad esse vogliamo costruire un nuovo modello di società, più giusto e più equo".