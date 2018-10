Chiuse le aule studio di Valverde, De Girolamo (M5S): "Farò di tutto per restituirvele"

“Apprendo con immenso stupore la notizia dell'imminente chiusura delle aule studio "Valverde" a Forlì. Una circostanza che si aggiungerebbe così alla già nota carenza di spazi di aggregazione e studio in città, dedicati agli studenti universitari. Voglio rassicurare la popolazione studentesca ed in particolare tutti coloro che ho sempre definito i "miei" studenti e coi quali ho condiviso questi ultimi anni” a parlare è Carlo Ugo de Girolamo, deputato del Movimento 5 Stelle, dopo aver appreso la notizia della chiusura delle aule “Valverde” a Forlì.

“A fronte dell'incertezza di queste ore, avete di fronte una grande certezza: che io sarò al vostro fianco ed anche tra i primi firmatari dell'annunciata petizione, per questo ho immediatamente preso contatti con la Presidente di Koinè. Non risparmierò alcuno sforzo per restituirvi quello che è diventato un luogo simbolo per qualunque studente fuorisede ma anche per il sottoscritto che proprio in queste aule ha coltivato il seme del sapere ed apprezzato il valore della lettura, attenta e ragionata dei libri e dei manuali. La città ha bisogno di "Valverde" perché è come un cuore pulsante che ogni giorno scandisce con il suo battito amore per la cultura e profonda passione per lo studio” ha sostenuto De Girolamo.