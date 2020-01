Chiusura in musica per Bonaccini al Palafiera: "Fatti 800mila km e pronto a farne altrettanti"

"Ho fatto 800mila chilometri e sono pronto a farne altrettanti". Il Palagalassi di via Punta di Ferro ha ospitato la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Stefano Bonaccini per le elezioni regionali in Emilia-Romagna del prossimo 26 gennaio. L’evento, dal titolo "Per l’Emilia-Romagna. Non per altro", è arrivato in conclusione di una campagna elettorale che, dalla grande manifestazione del 7 dicembre in piazza Maggiore a Bologna, ha visto il presidente uscente e ricandidato alla guida dell’Emilia-Romagna girare tutto il territorio regionale. Ad assistere al finale di campagna elettorale un Palagalassi al limite della capienza (circa 4mila persone).

In platea i candidati a sostegno di Bonaccini, esponenti del centrosinistra e non solo, tra cui il parlamentare Marco Di Maio e il senatore Vasco Errani. La serata si è aperta con un filmato introduttivo del cammino svolto dal governatore uscente nei cinque anni d'amministrazione. Poi spazio alla musica prima del comizio finale. Ha aperto il cantautore Alberto Bertoli, figlio dell'indimenticato Pierangelo: "Siamo qui per una brava persona, un amico ed un grande amministratore", ha esordito, citando poi le parole di Bonaccini: "Se l'Italia fosse come l'Emilia Romagna sarebbe una grande Italia".

Tra i brani cantati anche "Spunta la luna dal monte", portato al Festival di Sanremo nel 1991 da Pierangelo Bertoli con i Tazenda. "La nostra regione si chiama Emilia-Romagna, ma siamo un popolo solo", ha aggiunto Bertoli, chiamando sul palco Mirco Casadei, figlio di Raoul, il re del liscio. "Romagna capitale, Romagna ballerina, Emilia Romagna superstar", ad aprire lo show. E in allegria si è cantato "Romagna Sangiovese" e "Ciao mare". "Evviva l'Emilia Romagna, la regione più bella del mondo", è stato il saluto di Casadei. Finita la musica spazio alla satira di un Gene Gnocchi travestito da Bonaccini: "Zingaretti è vivo? Avevo altre informazioni", una delle battute. E ancora: "Sicurezza? Vado in giro con le guardie del corpo perché ho paura che si avvicinano i dirigenti del Pd". "Ottimismo per domenica? Ho fatto già domanda per il reddito di cittadinanza". Poi è salito il vero Bonaccini: "Siete tre volte la gente che era a Ravenna a vedere Salvini, Berlusconi e la Meloni", ha esordito.