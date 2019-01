Chiusura della E-45, "adesso è evidente quanto sia importante la Tosco Romagnola"

“La chiusura della superstrada E 45 Cesena-Orte, che collega la Romagna al Sud della Toscana, creando enormi problemi all’economia e ai collegamenti fra Romagna e Italia Centrale, torna a mettere in evidenza

l’importanza nazionale della strada statale 67 Ravenna-Livorno, in particolare nel tratto Forlì-Firenze, come alternativa a questi collegamenti. Se per qualsiasi motivo dovesse rimane chiusa, anche per poco tempo, l’autostrada A1 nel tratto nevralgico e importantissimo Bologna-Firenze, la SS 67 resterebbe l’unico bypass di collegamento nazionale fra Romagna e Toscana”. Lo sostiene Rosaria Tassinari, sindaco di Rocca San Casciano e candidato per Forza Italia al consiglio comunale di Forlì nelle elezioni amministrative di primavera, a sostegno del candidato a sindaco Gianluca Zattini.

“Per l’importanza nazionale della SS 67 –prosegue Rosaria Tassinari - è necessario intervenire urgentemente per la manutenzione ordinaria e straordinaria della suddetta strada. Infatti, la SS 67 ha bisogno con urgenza di interventi di manutenzione, specialmente nella parte alta del tratto Forlì-Muraglione (specialmente da Dovadola ai confini con la Toscana), dove diversi movimenti franosi minacciano l’interruzione e dove la manutenzione ordinaria lascia molto a desiderare. Un esempio? Gli scoli laterali dell’acqua piovana (fossette) sono pieni di terra, foglie e qualsiasi materiale sedimentato da tempo, col pericolo che le piogge o lo scioglimento invernale delle nevi facciano scorrere l’acqua lungo il manto stradale, con conseguente rischio di frane e ghiaccio”.

Ricorda ancora Rosaria Tassinari: “Come sindaco di Rocca San Casciano mi sono sempre impegnata in questi dieci anni del mio mandato, insieme agli altri sindaci e istituzioni della vallata del Montone, per richiamare la Regione Emilia-Romagna a mettere la SS 67 al primo posto nel piano della viabilità regionale, cosa che invece gli amministratori alla guida della nostra Regione non hanno mai fatto”. Conclude Rosaria Tassinari: “Come sindaco di Rocca mi sono sempre battuta nelle istituzioni (Provincia, ex Società Toro per la progettazione dell’ammodernamento della SS 67, enti locali) per riaffermare il ruolo nazionale della SS 67 e a maggior ragione continuerò a farlo ora come candidata al prossimo governo cittadino di Forlì, a sostegno del candidato a sindaco di Gianluca Zattini, perché tutti in questi giorni di chiusura della E 45 stiamo sperimentando

quanto sia importante per i collegamenti locali e nazionali la nostra strada dei due mari”.