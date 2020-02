Chiusura della PolStrada di Rocca, Merendi (FdI): "Politica sempre più distante dai cittadini"

"Perplessità ed un chiaro disappunto". Riccardo Merendi, coordinatore di Fratelli d'Italia Valle del Montone e consigliere dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, commenta così l'annuncio della chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di Rocca San Casciano. Attacca Merendi: ""Distaccamento non strategico per la viabilità" è stato detto; ora ci si chiederebbe quali fossero i criteri che evidenziano la strategicità di un presidio, vista l'importanza ed il raggio d'azione in capo ad un presidio che copre la Statale Tosco-Romagnola 67".

"Non vorrei che i riflettori della politica si fossero spenti sui territori montani ora che la vittoria del centrosinistra alle regionali è ormai incassata e si fosse quindi esaurita quella manifestata empatia e sensibilità per le istanze di chi popola ancora questi territori - continua l'esponente di Fratelli d'Italia -. Sarebbe il chiaro segno di una politica sempre più distante dai cittadini, scollata dalla realtà e dalle urgenze che invece il nostro territorio vive".